В Харькове будут судить водителя фуры, сбившего подростков

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в Орджоникидзевский райсуд города обвинительный акт в отношении 33-летнего водителя фуры, сбившего двух подростков на Большой Кольцевой, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно информации пресс-службы Харьковской облпрокуратуры, мужчине инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины).

"Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не сбавил скорость, не остановил транспортное средство и совершил наезд на двух 12-летних парней, которые пересекали проезжую часть по указанному переходу. Своими действиями водитель нарушил п. 18.4 ПДД Украины" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 4 октября, около 16:45, фура DAF XS сбила двух подростков в районе дома №3-а по ул.Большая Кольцевая в Харькове. Дети с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи. Спустя несколько часов один из подростков скончался.

По факту ДТП было открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.