Курс валют НБУ на 16 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 16 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 15 декабря, достиг уровня 27.20 за 1 доллар.
Евро подорожал на 9 коп до 30.62 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 3.68 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 26 коп до 36.03 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 6 коп до 29.40 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 6.62 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.196000
|EUR
|Евро
|30.618600
|RUB
|Рубль
|0.368460
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.029300
|CHF
|Швейцарский франк
|29.399500
|PLN
|Польский злотый
|6.617200