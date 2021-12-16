Курс валют НБУ на 16 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 16 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 15 декабря, достиг уровня 27.20 за 1 доллар.

Евро подорожал на 9 коп до 30.62 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 26 коп до 36.03 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 6 коп до 29.40 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 6.62 за 1 польский злотый.