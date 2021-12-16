Omicron размножается в бронхах в 70 раз быстрее Delta

COVID-вариант Omicron размножается в бронхах примерно в 70 раз быстрее исходной и Delta-версии коронавируса, сообщает Украинская правда.

Ученые из Университета Гонконга заявили, что такое свойство "Омикрона" может привести к более легкой передаче инфекции.

В то же время, в легких новый вариант размножается в 10 раз медленнее, что, по словам авторов исследования, может быть индикатором менее тяжелого течения заболевания.

Отмечается, что исходные данные были получены в результате экспериментов с использованием образцов легочной ткани, взятых у пациентов во время операции. Официальный отчет результатов находится на экспертной оценке для публикации и не был выпущен опытной группой.

Руководитель исследования доктор Майкл Чан Чивай сказал, что результат следует интерпретировать с осторожностью, ведь тяжесть заболевания определяется не только репликацией вируса, но иммунным ответом каждого человека. По его словам, заражая гораздо больше людей, очень заразный вирус может вызвать более серьезное заболевание и смерть, даже если сам вирус может быть менее патогенным.