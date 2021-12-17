"Католическое" Рождество 2021: как празднуют

25 декабря Рождество Христово отмечают христиане, которые придерживаются григорианского календаря. К ним относятся католики, протестанты, а также часть православных верующих, сообщает Обозреватель.

В Украине эта дата известна как "католическое" Рождество. Как его празднуют и в чем отличие от православных традиций, читайте далее в материале.

История Рождества

25 декабря считается днем рождения Иисуса Христа – эта дата наступает через девять месяцев после Благовещения (25 марта), когда архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о скором рождении Спасителя. Официально она была установлена на Третьем Вселенском соборе в Эфесе в 431 году.

Рождение Иисуса Христа описывается в Новом Завете, в Евангелиях от Матфея и от Луки. Согласно этим текстам, Иисус Христос родился у Девы Марии в Вифлееме, когда при власти в Иудее находился жестокий царь Ирод. В тот момент в стране проходила перепись населения и каждому следовало явиться в свой родной город.

Рождение Иисуса Христа описывается в Новом Завете. Источник: Pixabay

Иосиф вместе с Марией из Назарета направились в Вифлеем. Когда пришло время родов, Мария родила Иисуса Христа в пещере и положила в ясли, так как в гостинице не было мест. Первыми поклониться Сыну Божьему пришли пастухи, которые узнали о великом событии от ангела.

В небе засияла чудесная яркая звезда, которая привела к Спасителю волхвов – мудрецов с востока. Как царю, они преподнесли Иисусу дары – золото, ладан и смирну.

Весть о рождении Христа узнал и Ирод. В страхе за свой трон он решил уничтожить Младенца и приказал убить всех детей младше двух лет. Ангел, который явился Иосифу, велел ему с Марией и Иисусом бежать в Египет, где семья и жила до смерти Ирода.

Как отмечают католическое Рождество

В четвертое воскресенье до Рождества Христова у католиков начинается Адвент – Рождественский пост, время покаяния и молитвы. В отличие от православного поста, в это время у католиков нет особых ограничений в пище, не считая традиционных однодневных постов по пятницам.

24 декабря, в Рождественский сочельник нельзя ничего есть до первой звезды. Затем семьи садятся за ужин из 12 постных блюд. Перед трапезой каждый читает отрывок из Евангелие и обращается с молитвой к Богу.

25 декабря дети находят под рождественской елкой подарки. Источник: Pexels

Ужин начинают с кутьи, которая у католиков, в отличие от православных, является праздничным блюдом. Также за столом разламывают освященный хлеб (облатки) и обмениваются им, загадывая желание. Этот обычай символизирует Тайную вечерю, во время которой Иисус делился пищей с учениками.

Утром 25 декабря дети находят под рождественской елкой подарки, которые "приносит" Санта-Клаус. В день Рождества уже нет поста – к столу подают индейку и другие мясные блюда. Также в праздник принято колядовать: дети навещают соседей, поют рождественские песни и рассказывают стихи, за что получают угощения.

В Рождественский сочельник нельзя ничего есть до первой звезды. Источник: Pexels

Почему католическое Рождество отмечается 25 декабря

В действительности и восточные, и западные христиане отмечают Рождество Христово в один день – 25 декабря. Однако католическая церковь с 1582 года использует григорианский календарь, который на 13 дней опережает прежний, юлианский, введенный Юлием Цезарем в 45 году до н.э.

Православная же церковь на Константинопольском соборе в 1583 году признала погрешность юлианского календаря, но все же решила продолжать его использовать, поскольку по новому календарю Пасха иногда совпадает с еврейским Песахом или опережает его, что запрещено "Апостольскими правилами".

Католическая церковь с 1582 года использует григорианский календарь. Источник: Pexels

Тем не менее, основная часть православных церквей отмечают Рождество вместе с католиками, 25 декабря, по новоюлианскому календарю, который сейчас совпадает с григорианским. В свою очередь Светлое Воскресенье Христово все православные празднуют по старому стилю.

В частности, в 1948 году на Всеправославном совещании было решено отмечать Пасху и другие переходящие праздники по юлианскому календарю, а непереходящие праздники – по тому календарю, который использует конкретная церковь.

В Рождество запрещены физический труд, охота и работа по дому. Источник: Pexels

Что нельзя делать на католическое Рождество

В Рождество запрещены физический труд, охота и работа по дому. Считается также, что такой великий праздник нельзя встречать в грязной и старой одежде.

Кроме того, католики верят, что нельзя экономить на праздновании: чем больше потратишь на Рождество – тем больше достатка будет в следующем году.