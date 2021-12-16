В центре Киева есть риск повторного провала асфальта: движение ограничено

На бульваре Шевченко в направлении Бессарабской площади в Киеве в четверг утром введено частичное ограничение движения транспорта в связи с риском повторного обвала асфальтного покрытия из-за падения давления в водопроводе, сообщает Интерфакс-Украина.

﻿"На бульваре Шевченко частично ограничено движение в направлении Бессарабской площади" , – говорится в сообщении столичной мэрии﻿.

Ограничение движения вызвано опасностью повторного обвала асфальтного покрытия из-за падения давления в водопроводе на месте недавнего обвала.

"Чтобы предотвратить дальнейшие аварии, специалисты ЧАО "АК "Киевводоканал" будут менять часть трубопровода. В настоящее время движение по бульвару Шевченко ограничено частично. Но в зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда" , – добавили в КГГА.

Киевавтодор

Как сообщалось, 12 декабря вечером из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко в Киеве образовался провал асфальтного покрытия, в связи с чем движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик было перекрыто. Движение возобновили 13 декабря утром.