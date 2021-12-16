В Киеве хотят построить два новых моста через Днепр

Из-за пробок в Киеве Кабмин хочет построить еще два новых моста через Днепр, сообщает Autoconsulting.

Об этом написал в письме к премьер-министру министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Еще в августе этого года Государственное агентство автомобильных дорог предложило министерству инфраструктуры рассмотреть возможность строительства в Киеве двух новых мостов:

- от ул. Богатырской до ул. Оноре де Бальзака;

- от ул. Столичное шоссе к дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на участке Киев – Борисполь).

В своем письме Кубраков пожаловался на заторы в столице. Он сообщил, что киевские водители тратят более 8,5 дней в году на стояние в пробках, а ущерб от этого исчисляется миллиардами гривен. Из-за такой ситуации Киев занимает 7 место по дорожным заторам в мире.

Решать эту проблему министр инфраструктуры предлагает уже сейчас. Для этого нужно заранее проработать все варианты прокладки дорог, посчитать сколько каждый вариант будет стоить, выполнить предпроектные работы, решить вопросы с землей и выкупить участки вместе с имуществом.

Кубраков попросил премьер-министра поручить Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог, мэрии Киева, Киевской областной государственной администрации совместно поработать над решением этих вопросов.