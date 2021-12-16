Джамала показала стильный зимний образ

С наступлением холодов вопрос «что надеть?» стал актуальным для многих женщин. Все хотят выглядеть стильно, красиво, но при этом чувствовать себя комфортно. Как одеться по погоде, но при этом выглядеть эффектно подсказала одна из самых известных модниц в Украине – певица Джамала, которая внимательно следит за трендами и активно применяет их в своем гардеробе, сообщает Clutch.

В микроблоге Джамалы появились новые фотографии. В кадре певица позировала в белом объемном свитере крупной домашней вязки и шортах, которые дополнила модными ботинками на белой «тракторной» подошве. Особое внимание певица уделила аксессуарам – чтобы сделать образ более нарядным Джамала надела крупные серьги из желтого метала и тонкую цепочку с подвеской. Завершили зимний аутфит легкая укладка и макияж.

Стоит отметить, что, несмотря на свою простоту, образ выглядел очень эффектно.