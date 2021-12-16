Корниенко оценил возможность проведения онлайн голосования в Украине

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал возможность дистанционного голосования на общенациональных выборах. По его словам, это сложный кейс, он заключается в том, что нет пока ни одного примера стопроцентно реализованного в мире, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

По его словам, раньше или позже мир перейдет к этому.