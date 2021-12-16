Астрологи говорят, что наступающий год нужно встречать во всеоружии - тщательно продумывать новогоднее меню, узнавать, как наряжать елку в этом году и подбирать праздничный наряд, сообщает УНИАН.

Как встречать 2022 год - 5 главных правил

Черный Водяной тигр - животное своенравное, поэтому каждому из нас необходимо быть учтивыми по отношению к нему. Астрологи поделились пятью секретами, знание которых поможет вам встретить Новый год правильно:

приготовьте разные блюда, особенно - мясные;

будьте решительными, соглашайтесь на перемены;

аккуратно обращайтесь с огнем - Водяной Тигр его боится;

уберите символику прошлого года;

обязательно купите мягкую игрушку или елочное украшение в виде Тигра.

Помните о том, что Тигр - активный хищник, которому неведом страх. Так что, если вам предложат отметить новогодние праздники ярко - не отказывайтесь. Бросайте себе вызов и получайте всевозможные эмоции, тогда последующие 365 дней будут для вас невероятно счастливыми.