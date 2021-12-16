Как встречать 2022 год - 5 главных правил
Астрологи говорят, что наступающий год нужно встречать во всеоружии - тщательно продумывать новогоднее меню, узнавать, как наряжать елку в этом году и подбирать праздничный наряд, сообщает УНИАН.
Как встречать 2022 год - 5 главных правил
Черный Водяной тигр - животное своенравное, поэтому каждому из нас необходимо быть учтивыми по отношению к нему. Астрологи поделились пятью секретами, знание которых поможет вам встретить Новый год правильно:
- приготовьте разные блюда, особенно - мясные;
- будьте решительными, соглашайтесь на перемены;
- аккуратно обращайтесь с огнем - Водяной Тигр его боится;
- уберите символику прошлого года;
- обязательно купите мягкую игрушку или елочное украшение в виде Тигра.
Помните о том, что Тигр - активный хищник, которому неведом страх. Так что, если вам предложат отметить новогодние праздники ярко - не отказывайтесь. Бросайте себе вызов и получайте всевозможные эмоции, тогда последующие 365 дней будут для вас невероятно счастливыми.