Изменения в Налоговом кодексе и выплаты долгов шахтерам: повестка дня ВР

Сегодня, 16 декабря в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. После чего, в 15:00 парламентарии проведут внеочередное, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Пленарное заседание

Парламентарии планируют изменить календарный план проведения шестой сессии Верховной рады. В частности, предлагается сместить пленарную неделю января, то есть провести ее с 25 по 28 января, вместо с 18-го по 21-е.

Вместе с тем будут рассмотрены предложения президента Украины к закону "Об административной процедуре".

Народные депутаты во время пленарного заседания сегодня также рассмотрят законопроекты о:

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (5831);

внесение изменений в статью 161 УК для реализации положений ЗУ "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" (5110);

некоторых законодательных актов Украины относительно уточнения задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (6302);

социальной и правовозащиты лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей (6104, 6104-1);

внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5688, 5688-1);

внесение изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5689);

внесение изменений в ЗУ "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (3739);

об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (2683, 2683-2, 2683-3);

об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы (6129);

внесение изменений в ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (4487).

Внеочередное заседание

В 15:00 начнется внеочередное заседание Рады, во время которого парламентарии должны проголосовать за изменения в государственный бюджет для погашения долгов по заработным платам перед шахтерами: