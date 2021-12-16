Топ-10 главных автомобилей украинского рынка 2021 года

Уходящий год, несмотря на перманентные карантинные ограничения и чип-кризис, оказался богатым на интересные новинки, сообщает Autoconsulting.

Сайт составил рейтинг из новых моделей 2021 года, которые оказали ключевое влияние на отечественный рынок.

Cupra Formentor

В 2021-м на украинском рынке появился новый испанский премиальный и спортивный бренд Cupra. Он вырос из Seat. Точно также, как Lexus из Toyota или Infiniti из Nissan. В Seat уже много лет делают модели со спортивным характером, которые имеют в названии отличительное обозначение Cupra - сокращение от Cup Racing. Теперь Cupra стала отдельной маркой, особенностью которой, помимо спортивности, является еще и премиальность. Корреспонденты протестировали флагмана модельного ряда Cupra - спортивный кроссовер Formentor, и могут подтвердить, что он вполне может считаться конкурентом Porsche, при том, что стоит почти вдвое дешевле. Во всяком случае, пока, и в Украине.

DS 7 Crossback E-Tense

С более, чем разумными пригласительными ценами, в 2020-м на украинском рынке предлагались некоторые модели нового премиального французского бренда DS. Сайт в свое время рассказывал о тесте кроссовера DS 3 Crossback.

В 2021-м марка DS наглядно продемонстрировала преимущества гибридной силовой установки. Среди них - большая мощность, отличная спортивная динамика, реальная экономичность и премиальное качество езды. Все это корреспонденты отметили во время теста DS 7 Crossback E-Tense. С учетом слабого развития сети зарядных станций для чистых электрокаров, гибриды могут стать на ближайшее время интересным вариантом для отечественных автомобилистов. И с точки зрения экологии, и с позиции экономии на топливе.

Hyundai Tucson

Новое поколение Hyundai Tucson может серьезно повлиять на расстановку сил в классе C SUV. Тем более, что несмотря на ажиотажный спрос на данную модель, пока импортеру удается его удовлетворять. Спрос этот вполне объясним. У Hyundai Tucson незаурядный дизайн, есть выбор силовых установок (в том числе и гибридная версия), неплохой комфорт езды, масса современных технологий и электронных помощников водителя, и даже - реально работающие элементы автономного управления.

Nissan Leaf

2021-й год стал дебютным для официального появления в Украине полностью электрического Nissan Leaf. Эту модель можно назвать культовой для любителей электрокаров, ведь ее многие годы завозили к нам б/у и успели хорошо распробовать. Поэтому, появления нового поколения Nissan Leaf уже официально, без преувеличения ждали. Ведь теперь владельцы “Лифов” могут рассчитывать не только на официальный качественный сервис своих электромобилей, но и на официальную гарантию. В том числе, - и на аккумуляторную батарею Nissan Leaf.

Opel Mokka

В свое время Opel Insignia стала вехой в истории марки Opel, сменив отношение к этим автомобилям. А точнее - став первым шагом к возвращению былой славы марки.

Теперь на эти лавры претендует кроссовер Opel Mokka, который появился в Украине в 2021 году. Он стал первым носителем нового яркого стиля немецкого бренда, под названием Opel Vizor. Помимо привлекательной внешности, этот кроссовер еще и неплохо ездит, и имеет массу интересных особенностей. Поэтому, Opel Mokka вполне по силам изменить расстановку сил в сегменте B SUV, хотя ему и придется конкурировать здесь с не менее ярким и харизматичным “родственником” по Группе Stellantis - Peugeot 2008.

Dangel 4x4

Революционным на отечественном рынке легкой коммерческой техники можно назвать появление моделей Peugeot и Citroen с полным приводом Dangel 4x4. Полноприводными теперь могут стать и легкие коммерческие фургоны французских марок, и “каблучки”, и пассажирские микроавтобусы. В зависимости, от потребностей клиента, полный привод может быть более сложным (с блокировками) или - попроще. В определенных ситуациях достаточно даже просто увеличенного дорожного просвета, который также можно заказать. Но в любом случае, благодаря Dangel 4x4, товар или услуга доберутся до потребителя практически везде, не взирая на погоду, дорогу или ее отсутствие. А автомобили 4х4 сохранят заводскую гарантию.

Porsche Taycan

Полностью электрический Porsche Taycan кардинально поменял мнение об электромобилях, как о гаджетах из отдела электротоваров. Немцы показали, что на электротяге можно сделать настоящий спорткар, не пожертвовав при этом ДНК и характером Porsche.

Renault Express

Появления этого легкого грузопассажирского фургона ожидали с большим нетерпением и с еще большей опаской. Ведь Renault Express, который приехал в Украину в 2021 году, пришел на смену многолетнему лидеру продаж в своем классе Renault Dokker. Нетерпение и опаска были не случайными. Во-первых, переживали, не будет ли Renault Express хуже “Доккера”. А во-вторых, - не станет ли он дороже. Переживания оказались напрасными. На тесте Renault Express показал себя с лучшей стороны.

Skoda Octavia

О том, почему у нас ждали новую Skoda Octavia 8-го поколения можно даже не говорить. Это - культовая в Украине модель, которая многие годы занимает лидирующие позиции по продажам. Причем, немало автомобилистов буквально пересаживаются с одного поколения Skoda Octavia на другое - новое. Сайт отслеживал появление 8-й Skoda Octavia с самой ее мировой премьеры в Праге. И как только она появилась в Украине, взял на тест. Если бы не чип-кризис, из-за которого Skoda Octavia стала дефицитом, эта модель наверняка вновь заняла бы лидирующие позиции. Что подтверждает очередь на нее, которая растянулась сегодня больше, чем на полгода.

Toyota Land Cruiser 300

Еще одна, без преувеличения, культовая модель, которую также с нетерпением ждали у нас - новое поколение Toyota Land Cruiser под номером 300. Внедорожник с большой буквы не разочаровал. И не только на бездорожье. Он стал динамичнее, лучше управляется и (внимание!) - уже не такой прожорливый.