Топ-10 главных автомобилей украинского рынка 2021 года

Топ-10 главных автомобилей украинского рынка 2021 года
Фото: Wikipedia

Уходящий год, несмотря на перманентные карантинные ограничения и чип-кризис, оказался богатым на интересные новинки, сообщает Autoconsulting.

Сайт составил рейтинг из новых моделей 2021 года, которые оказали ключевое влияние на отечественный рынок.

Cupra Formentor

В 2021-м на украинском рынке появился новый испанский премиальный и спортивный бренд Cupra. Он вырос из Seat. Точно также, как Lexus из Toyota или Infiniti из Nissan. В Seat уже много лет делают модели со спортивным характером, которые имеют в названии отличительное обозначение Cupra - сокращение от Cup Racing. Теперь Cupra стала отдельной маркой, особенностью которой, помимо спортивности, является еще и премиальность. Корреспонденты протестировали флагмана модельного ряда Cupra - спортивный кроссовер Formentor, и могут подтвердить, что он вполне может считаться конкурентом Porsche, при том, что стоит почти вдвое дешевле. Во всяком случае, пока, и в Украине.

Топ-10 главных автомобилей украинского авторынка 2021 года - авторынок

DS 7 Crossback E-Tense

С более, чем разумными пригласительными ценами, в 2020-м на украинском рынке предлагались некоторые модели нового премиального французского бренда DS. Сайт в свое время рассказывал о тесте кроссовера DS 3 Crossback.

Топ-10 главных автомобилей украинского авторынка 2021 года - авторынок

В 2021-м марка DS наглядно продемонстрировала преимущества гибридной силовой установки. Среди них - большая мощность, отличная спортивная динамика, реальная экономичность и премиальное качество езды. Все это корреспонденты отметили во время теста DS 7 Crossback E-Tense. С учетом слабого развития сети зарядных станций для чистых электрокаров, гибриды могут стать на ближайшее время интересным вариантом для отечественных автомобилистов. И с точки зрения экологии, и с позиции экономии на топливе.

Топ-10 главных автомобилей украинского авторынка 2021 года - авторынок

Hyundai Tucson

Новое поколение Hyundai Tucson может серьезно повлиять на расстановку сил в классе C SUV. Тем более, что несмотря на ажиотажный спрос на данную модель, пока импортеру удается его удовлетворять. Спрос этот вполне объясним. У Hyundai Tucson незаурядный дизайн, есть выбор силовых установок (в том числе и гибридная версия), неплохой комфорт езды, масса современных технологий и электронных помощников водителя, и даже - реально работающие элементы автономного управления.

Топ-10 главных автомобилей украинского авторынка 2021 года - авторынок

Nissan Leaf

2021-й год стал дебютным для официального появления в Украине полностью электрического Nissan Leaf. Эту модель можно назвать культовой для любителей электрокаров, ведь ее многие годы завозили к нам б/у и успели хорошо распробовать. Поэтому, появления нового поколения Nissan Leaf уже официально, без преувеличения ждали. Ведь теперь владельцы “Лифов” могут рассчитывать не только на официальный качественный сервис своих электромобилей, но и на официальную гарантию. В том числе, - и на аккумуляторную батарею Nissan Leaf.

Топ-10 главных автомобилей украинского авторынка 2021 года - авторынок

Opel Mokka

В свое время Opel Insignia стала вехой в истории марки Opel, сменив отношение к этим автомобилям. А точнее - став первым шагом к возвращению былой славы марки.

Топ-10 главных автомобилей украинского авторынка 2021 года - авторынок

Теперь на эти лавры претендует кроссовер Opel Mokka, который появился в Украине в 2021 году. Он стал первым носителем нового яркого стиля немецкого бренда, под названием Opel Vizor. Помимо привлекательной внешности, этот кроссовер еще и неплохо ездит, и имеет массу интересных особенностей. Поэтому, Opel Mokka вполне по силам изменить расстановку сил в сегменте B SUV, хотя ему и придется конкурировать здесь с не менее ярким и харизматичным “родственником” по Группе Stellantis - Peugeot 2008.

Топ-10 главных автомобилей украинского авторынка 2021 года - авторынок

Dangel 4x4

Революционным на отечественном рынке легкой коммерческой техники можно назвать появление моделей Peugeot и Citroen с полным приводом Dangel 4x4. Полноприводными теперь могут стать и легкие коммерческие фургоны французских марок, и “каблучки”, и пассажирские микроавтобусы. В зависимости, от потребностей клиента, полный привод может быть более сложным (с блокировками) или - попроще. В определенных ситуациях достаточно даже просто увеличенного дорожного просвета, который также можно заказать. Но в любом случае, благодаря Dangel 4x4, товар или услуга доберутся до потребителя практически везде, не взирая на погоду, дорогу или ее отсутствие. А автомобили 4х4 сохранят заводскую гарантию.

Топ-10 главных автомобилей украинского авторынка 2021 года - авторынок

Porsche Taycan

Полностью электрический Porsche Taycan кардинально поменял мнение об электромобилях, как о гаджетах из отдела электротоваров. Немцы показали, что на электротяге можно сделать настоящий спорткар, не пожертвовав при этом ДНК и характером Porsche.

Топ-10 главных автомобилей украинского авторынка 2021 года - авторынок

Renault Express

Появления этого легкого грузопассажирского фургона ожидали с большим нетерпением и с еще большей опаской. Ведь Renault Express, который приехал в Украину в 2021 году, пришел на смену многолетнему лидеру продаж в своем классе Renault Dokker. Нетерпение и опаска были не случайными. Во-первых, переживали, не будет ли Renault Express хуже “Доккера”. А во-вторых, - не станет ли он дороже. Переживания оказались напрасными. На тесте Renault Express показал себя с лучшей стороны.

Топ-10 главных автомобилей украинского авторынка 2021 года - авторынок

Skoda Octavia

О том, почему у нас ждали новую Skoda Octavia 8-го поколения можно даже не говорить. Это - культовая в Украине модель, которая многие годы занимает лидирующие позиции по продажам. Причем, немало автомобилистов буквально пересаживаются с одного поколения Skoda Octavia на другое - новое. Сайт отслеживал появление 8-й Skoda Octavia с самой ее мировой премьеры в Праге. И как только она появилась в Украине, взял на тест. Если бы не чип-кризис, из-за которого Skoda Octavia стала дефицитом, эта модель наверняка вновь заняла бы лидирующие позиции. Что подтверждает очередь на нее, которая растянулась сегодня больше, чем на полгода.

Топ-10 главных автомобилей украинского авторынка 2021 года - авторынок

Toyota Land Cruiser 300

Еще одна, без преувеличения, культовая модель, которую также с нетерпением ждали у нас - новое поколение Toyota Land Cruiser под номером 300. Внедорожник с большой буквы не разочаровал. И не только на бездорожье. Он стал динамичнее, лучше управляется и (внимание!) - уже не такой прожорливый.

Топ-10 главных автомобилей украинского авторынка 2021 года - авторынок

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