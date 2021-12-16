Конгрессмен США назвал нормой вхождение русскоязычной части Украины в состав РФ
Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что выступает за вхождение русскоязычной части Украины в состав России. Такое мнение он выразил в интервью Real America’s Voice, сообщает Радио Sputnik.
По мнению Гетца, такое событие не будет "катаклизмом" и не имеет никакого значения в жизни американцев.
"Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного", – уточнил политик в интервью Real America’s Voice.
Также конгрессмен подметил, что санкции Вашингтона будут выглядеть "абсолютно смехотворно", ведь Москва существенно сократила свои активы в долларах.
Запись эфира была сначала опубликована на странице политика в YouTube, однако позже видео было удалено.