Конгрессмен США назвал нормой вхождение русскоязычной части Украины в состав РФ

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что выступает за вхождение русскоязычной части Украины в состав России. Такое мнение он выразил в интервью Real America’s Voice, сообщает Радио Sputnik.

﻿По мнению Гетца, такое событие не будет "катаклизмом" и не имеет никакого значения в жизни американцев.

"Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного", – уточнил политик в интервью Real America’s Voice.

Также конгрессмен подметил, что санкции Вашингтона будут выглядеть "абсолютно смехотворно", ведь Москва существенно сократила свои активы в долларах.

Запись эфира была сначала опубликована на странице политика в YouTube, однако позже видео было удалено.