День святого Николая без конфет: чем заменить традиционные сладости

Уже совсем скоро придет День святого Николая. Одна это не повод баловать детей конфетами, ведь можно выбрать более полезные сладости, сообщает Сегодня.

Специалисты дают следующие советы:

Замените шоколад на конфеты из пастилы из натурального сока, без сахара.

Вместо сахарных леденцов, подарите любые сухофрукты без добавления сахара.

Пакетированный сок или газированные сладкие напитки лучше заменить натуральным морсом или ягодно-фруктовым чаем.

Избегайте обработанной и жареной пищи, например пончики и выпечка — бисквиты, пирожки, печенье, крекеры, вафли и т. д.

А лучше порадуйте детей свежими фруктами — яблоками, мандаринами, хурмой, или замороженными или консервированными фруктами в соке.

Детям от 2 до 18 лет ежедневно можно употреблять не более 25 г сахара. А вот до 2 лет не рекомендуют вообще давать сладкое.

Уменьшайте потребление "свободного" сахара

Именно из-за него мы чаще всего набираем вес. А также он может стать причиной нарушения обмена веществ и угрозой развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сладкое существуют наиболее распространенной причиной кариеса зубов.

Свободный сахар добавляется в пищевые продукты и напитки производителями, заведениями общепита или потребителями, а также существуют от природы в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах. То есть свободный сахар – это тот сахар, который вы добавили себе в чай или его добавил к соусу повар в кафе, или же он существуют составной частью рецептуры продукта (например, кетчупа).

Сколько можно сахара в день

ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества употребленных калорий. Сколько это? Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) – до 50 г в сутки (10 чайных ложек).

В то же время вместе с экспертами ВОЗ рекомендуем уменьшить потребление сахара еще вдвое – до 25 г (такое количество свободного сахара находится в стакане фруктового сока) или до пяти чайных ложек в день.