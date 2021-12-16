День святого Николая без конфет: чем заменить традиционные сладости
Уже совсем скоро придет День святого Николая. Одна это не повод баловать детей конфетами, ведь можно выбрать более полезные сладости, сообщает Сегодня.
Специалисты дают следующие советы:
- Замените шоколад на конфеты из пастилы из натурального сока, без сахара.
- Вместо сахарных леденцов, подарите любые сухофрукты без добавления сахара.
- Пакетированный сок или газированные сладкие напитки лучше заменить натуральным морсом или ягодно-фруктовым чаем.
- Избегайте обработанной и жареной пищи, например пончики и выпечка — бисквиты, пирожки, печенье, крекеры, вафли и т. д.
- А лучше порадуйте детей свежими фруктами — яблоками, мандаринами, хурмой, или замороженными или консервированными фруктами в соке.
Детям от 2 до 18 лет ежедневно можно употреблять не более 25 г сахара. А вот до 2 лет не рекомендуют вообще давать сладкое.
Уменьшайте потребление "свободного" сахара
Именно из-за него мы чаще всего набираем вес. А также он может стать причиной нарушения обмена веществ и угрозой развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сладкое существуют наиболее распространенной причиной кариеса зубов.
Свободный сахар добавляется в пищевые продукты и напитки производителями, заведениями общепита или потребителями, а также существуют от природы в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах. То есть свободный сахар – это тот сахар, который вы добавили себе в чай или его добавил к соусу повар в кафе, или же он существуют составной частью рецептуры продукта (например, кетчупа).
Сколько можно сахара в день
ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества употребленных калорий. Сколько это? Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) – до 50 г в сутки (10 чайных ложек).
В то же время вместе с экспертами ВОЗ рекомендуем уменьшить потребление сахара еще вдвое – до 25 г (такое количество свободного сахара находится в стакане фруктового сока) или до пяти чайных ложек в день.