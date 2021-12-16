День святого Николая без конфет: чем заменить традиционные сладости

День святого Николая без конфет: чем заменить традиционные сладости
Фото: Рixabay

Уже совсем скоро придет День святого Николая. Одна это не повод баловать детей конфетами, ведь можно выбрать более полезные сладости, сообщает Сегодня.

Специалисты дают следующие советы:

  • Замените шоколад на конфеты из пастилы из натурального сока, без сахара.
  • Вместо сахарных леденцов, подарите любые сухофрукты без добавления сахара.
  • Пакетированный сок или газированные сладкие напитки лучше заменить натуральным морсом или ягодно-фруктовым чаем.
  • Избегайте обработанной и жареной пищи, например пончики и выпечка — бисквиты, пирожки, печенье, крекеры, вафли и т. д.
  • А лучше порадуйте детей свежими фруктами — яблоками, мандаринами, хурмой, или замороженными или консервированными фруктами в соке.

Детям от 2 до 18 лет ежедневно можно употреблять не более 25 г сахара. А вот до 2 лет не рекомендуют вообще давать сладкое.

Уменьшайте потребление "свободного" сахара

Именно из-за него мы чаще всего набираем вес. А также он может стать причиной нарушения обмена веществ и угрозой развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сладкое существуют наиболее распространенной причиной кариеса зубов.

Свободный сахар добавляется в пищевые продукты и напитки производителями, заведениями общепита или потребителями, а также существуют от природы в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах. То есть свободный сахар – это тот сахар, который вы добавили себе в чай или его добавил к соусу повар в кафе, или же он существуют составной частью рецептуры продукта (например, кетчупа).

Сколько можно сахара в день

ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества употребленных калорий. Сколько это? Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) – до 50 г в сутки (10 чайных ложек).

В то же время вместе с экспертами ВОЗ рекомендуем уменьшить потребление сахара еще вдвое – до 25 г (такое количество свободного сахара находится в стакане фруктового сока) или до пяти чайных ложек в день.

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