Шефир занимает официальную госдолжность на общественных началах

Сергей Шефир занимает штатную должность Первого помощника президента на общественных началах.

Ответ ОП на информационный запрос опубликовали "Українські Новини﻿" в Telegram.

"В трудовых отношениях с Офисом Президента Украины С. Шефир не состоит, должностные обязанности исполняет на общественных началах" , - говорится в ответе ОП.

Он также не принимал присягу госслужащего, поскольку не является им.

Как отметили СМИ, Шефир не получает зарплату, не сдает декларацию о доходах и не попадает под закон "Об олигархах". То есть Шефир не обязан декларировать встречи с ними и с их представителями.

"Должность он занимает, полномочиями пользуется, но ушел от всех антикоррупционных ограничений, установленных законом для госслужащих. Его нельзя оштрафовать, уволить и даже привлечь к ответственности за нарушение присяги госслужащего" , - отмечается в сообщении.﻿