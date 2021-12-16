"Оранжевых" областей больше нет: регионы поделились на "желтые" и "красные"

8 областей остаются в "красной" зоне. По состоянию на 15 декабря по индикаторным показателям для определения регионов со значительным распространением COVID-19 регионы Украины разделены на "желтые" и "красные", сообщает УНИАН.

"Оранжевая" зона отсутствует, днем ранее к ней относили Одесскую и Закарпатскую области.

В 8 областях - Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской - держатся показатели "красной" зоны. В этих регионах на протяжении последних дней высокий коэффициент выявления случаев инфицирования.

Показателям "желтой" зоны отвечают все остальные регионы, а именно - Киев, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.