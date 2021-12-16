Корниенко объяснил, почему "Слуги народа" попадают в скандалы

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко объяснил, почему депутаты "Слуги народа" постоянно попадают в скандалы. По его мнению, это объясняется отсутствием политического опыта до прихода к власти и неумением большинства вести себя под постоянным вниманием СМИ, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

"Если сказать на своем примере и на примере многих коллег, которые успели попасть в скандалы, еще когда рейтинги были выше и было доверие больше - мы попали в политику с нуля, мы не были политиками" , - сказал Корниенко.

По его словам, еще одной причиной таких скандалов является внезапная популярность людей, которые до сих пор не были известными.