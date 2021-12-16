Лежать лежнем - новый тренд молодежи в мире

В мире у молодежи появился новый тренд – миллионы людей по всему миру показательно саботируют работу и увольняются, сообщает УНИАН.

Молодые люди массово увольняются, в частности, в США, Германии, Японии и в Китае, говорится в сюжете программы "Секретные материалы" на 2+2. По его данным, в Китае зародилось движение под названием танг-пинг, что в переводе означает лежать лежнем.

"Бездельничают и в Китае, там все начиналось с шутливого бунта молодежи против изнурительного графика работы в режиме 996 – с 9 до 21..., а переросло в целое движение..." , – говорится в сюжете.

Китайские власти даже приказали онлайн-платформам удалять сообщения в поддержку этого движения.

Платформы не успевают за активной молодежью, которая при любой возможности пытается выразить свою позицию.

СМИ сообщают, что в США с работы уволилось рекордное количество работников – более 24 миллионов. Большинство из них до сих пор не работают. Люди вынашивали планы на увольнение десятилетиями, и пандемия коронавируса только поспособствовала этому.

"Столкнувшись с перспективой умереть, люди начали смотреть на работу совсем по-другому. Фокус сместился с "Я работаю за зарплату" к "Мне нужна самореализация" , – считает руководитель консультационных служб американской компании по управлению опытом Бенджамин Грейнджер.

Согласно опросам в США, две трети людей в возрасте от 30 до 40 уволились с работы из-за проблем с психическим здоровьем. Среди представителей младшего поколения, которым в среднем исполнилось чуть более 20 лет, 81% безработных.

"Движения вроде танг-пинга и больших увольнений не выдвигают конкретных требований, но задают сложные вопросы. Это может быть хорошим импульсом, чтобы подтолкнуть мир к новым парадигмам роста" , – сказал доктор Института социальной антропологии Макса Планка Сян Бао.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Журналисты узнали, что пандемия изменила украинский рынок труда, в частности, осенью 2021 года отсутствие прививки от вируса стало поводом для того, чтобы не взять человека на работу или отстранить работника от исполнения его обязанностей.