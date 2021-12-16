Украина закупит у Pfizer лекарства от коронавируса

Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид". Это препарат для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью. Об этом заявил Виктор Ляшко во время брифинга, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, законтрактованы к закупке 300 тысяч курсов лекарственного средства.

"Как и анонсировал ранее, Украина подписала договор с компанией "Пфайзер" об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью" , - заявил Ляшко.

Использование этих лекарств позволит не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.