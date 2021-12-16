Порошенко устроил скандал в прямом эфире телеканала "Рада"

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вмешался в эфир обновленного телеканала "Рада", сообщает Левый берег.

В этот момент там выступал глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев.

Ведущая и Гетманцев пригласили его в эфир, однако политик заявил, что канал препятствует прохождению на 2 этаже парламента, а на его финансирование тратят большие средства.

"Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали – сейчас незаконно потрачены средства налогоплательщиков", – заявил он.

Он добавил, что средства потрачены без системы Prozorro. Его пытался перебить Гетманцев, говоря ему о связанном с политсилой Порошенко канале "Прямой". Ведущая принесла Порошенко микрофон, однако он по окончании своей речи отказался и вышел из эфира.

Напомним, обновленный парламентский телеканал запустили вчера, и он сразу попал в скандал. Профильное издание "Детектор медиа" обратило внимание, что на нем, кроме политтехнолога Владимира Петрова и ведущего Сергея Иванова, будут работать и бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. Об этом свидетельствует запущенный в сеть проморолик.

Однако телеканал заявил в Facebook, что не имеет отношения к распространяемому видео, а "сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик".