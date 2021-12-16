Mazda показала обновленный родстер MX-5

Бестселлер компании Mazda – родстер MX-5 Miata – подвергся плановому обновлению. Стильный дизайн остался без изменений, но технически модель серьезно преобразилась, сообщает Обозреватель.

Самым важным обновлением культового японского спорткара стало появление технологии Kinematic Posture Control (KPC). Она позволяет улучшить стабильность модели в повороте.

Самым важным обновлением культового японского спорткара стало появление технологии Kinematic Posture Control. Источник: Mazda

По словам производителя, система Kinematic Posture Control создает противоподъемную силу, которая при торможении прижимает машину к дороге. Она также создает небольшое тормозное усилие на внутреннем заднем колесе при прохождении поворотов в условиях высокой перегрузки. Также система обеспечивает лучшую стабильность в вираже на высоких скоростях. По мнению создателей, новинка еще больше усиливает ощущение единства водителя и автомобиля – Jinba-ittai. Кроме того, для модели подготовили новый цвет Platinum Quartz Metallic и эксклюзивную кожаную отделку Terracotta Nappa.

Для модели подготовили новый цвет Platinum Quartz Metallic и эксклюзивную кожаную отделку Terracotta Nappa. Источник: Mazda

Обновленная модель будет оснащаться 2-литровой атмосферной "четверкой" мощностью 183 л.с. В паре с ним будет работать 6-стуенчатая механическая или автоматическая трансмиссия.