Более 20 энергоблоков ТЭС не работают

Из-за нехватки угля этой зимой атомные электростанции будут работать на полную, сообщает Зеркало недели.

Минэнерго, провалив план накопления на зиму хотя бы миллиона тонн угля, анонсировало планы по закупке аж трех миллионов тонн и предсказуемо не справилось с заданием. В результате запасов угля на станциях в среднем на две-три недели, штук 20–25 энергоблоков стоят без топлива. И если в прошлом году в этот период запасы угля составляли более полутора миллионов тонн, то сейчас – всего 550 тысяч. Еще полмиллиона законтрактовано, при необходимости в пять раз больше.

Поэтому зимой АЭС будут работать по полной. Несколько недель в феврале будут работать все атомные блоки, чего не было просто никогда. Но кризис не миновать, если даже один или два блока остановятся. Поскольку один неработающий блок увеличит расход угля на 10 тысяч тонн в сутки.

Частично компенсировать дефицит угля собираются газом. Впрочем, его запасов может не хватить, а импортировать газ при нынешних ценах - слишком дорого.