Здоровые суставы: восстанавливающие упражнения для любого возраста

Суставы – важнейшая часть опорно-двигательного аппарата. Они практически всегда находятся в движении и постоянно испытывают нагрузку. Именно поэтому их состоянию нужно уделять повышенное внимание и не игнорировать болевые симптомы, посылаемые организмом, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Два самых популярных физиотерапевта Соединенных Штатов, Роберт Шрупп и Брэд Хайнек, разработали 15-минутный комплекс упражнений для здоровья самых проблемных суставов нашего тела. Эта суставная гимнастика позволит избавиться от болей в суставах, предотвратить их раннее старение, артрит и артроз и в перспективе иметь здоровые суставы. Комплекс займет всего 15 минут. Далее более подробно смотрите в видео, как укрепить суставы и связки.