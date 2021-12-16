Конституционный суд Беларуси объявил западные санкции незаконными

Конституционный суд Беларуси 15 декабря дал оценку санкциям Запада в отношении Беларуси, объявив, что они являются "нарушением международного права".﻿ Об этом, со ссылкой на государственный телеканал "Беларусь 1", сообщает Европейская правда.

КС объявил решение по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых ЕС и некоторыми иностранными государствами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь".

Суд заявил, что санкции Запада затрагивают интересы страны и препятствуют реализации прав и свобод белорусов.

"Никто не вправе вмешиваться во внутренние или внешние дела другого государства. Все формы вмешательства, направленные против правосубъектности государства, являются нарушением международного права" , - постановил КС.

Сообщатся, что решение планируют передать в ООН, чтобы там "оперативно дали оценку и прекратили противоправные действия этих государств".

Напомним, 2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против ряда лиц и организаций из Беларуси, в том числе ключевых государственных компаний, за организованный режимом Лукашенко искусственный миграционный кризис и репрессии внутри страны.