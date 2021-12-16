"Дія" обновила сертификат для авторизации

Авторизация в приложении "Дія" с помощью ID-карты с сегодняшнего дня, 16 декабря, осуществляется по новым правилам.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Сегодня с 8:00 переходим на новую квалифицированную электронную печать, которая используется для защиты данных при авторизации через BankID" , - сообщили в министерстве.

Банки проверяют печать и передают данные в "Дію". Это позволяет определить пользователя и подтянуть документы.

Поскольку банки еще обновляют данные в системе, во время авторизации в течение дня может возникать ошибка.

В Минцифры советуют использовать другой способ – войти с помощью чипа NFC ID-карты.

Как это сделать: