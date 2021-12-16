"Дія" обновила сертификат для авторизации
Авторизация в приложении "Дія" с помощью ID-карты с сегодняшнего дня, 16 декабря, осуществляется по новым правилам.
Об этом говорится в сообщении Минцифры.
"Сегодня с 8:00 переходим на новую квалифицированную электронную печать, которая используется для защиты данных при авторизации через BankID", - сообщили в министерстве.
Банки проверяют печать и передают данные в "Дію". Это позволяет определить пользователя и подтянуть документы.
Поскольку банки еще обновляют данные в системе, во время авторизации в течение дня может возникать ошибка.
В Минцифры советуют использовать другой способ – войти с помощью чипа NFC ID-карты.
Как это сделать:
- зайдите в приложение и выберите авторизацию через NFC;
- сфотографируйте обратную сторону ID-карты;
- затем приложите карту к задней панели телефона для считывания данных;
- подтвердите личность с помощью Photo ID.