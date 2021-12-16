Звездный форвард Боруссии установил новый рекорд

В рамках 16 тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" дома разгромила аутсайдера чемпионата "Гройтр Фюрт" со счетом 3:0, сообщает УНИАН.

Два мяча на свой счет записал норвежский форвард "шмелей" Эрлинг Холанд.

Сначала он забил на 33 минуте первого тайма, реализовав 11-метровый удар. После Холанд отметился с игры на 82 минуте поединка.

Для 21-летнего норвежца голы стали 29-м и 30-м в Бундеслиге в 2021 году. Это обновление клубного рекорда, никто из игроков "Боруссии" ранее не забивал в Бундеслиге за календарный год столько же или больше. По 29 голов за год в чемпионате Германии имеют экс-игроки дортмундцев Лотар Эммерих (1966 год) и Пьер-Эмерик Обамеянг (2015).

Также отметим, что в текущем сезоне на счету Холанда 13 голов в девяти матчах. Он пропустил часть времени из-за травмы и занимает третье место в таблице бомбардиров Бундеслиги.

"Боруссия" Д - "Гройтер Фюрт" - 3:0

Голы: Холанд, 33, 82, Мален, 89.

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц, Витсель, Беллингэм (Дауд, 46), Брандт (Рейниер, 90), Ройс (Джан, 75), Азар (Мален, 75), Холанд (Тиггес, 83).

"Гройтер Фюрт": Бурхерт, Майерхефер, Грисбекк, Бауэр, Виллемс (Иттер, 78), Сегин, Кристиансен, Тилльман (Абиама, 78), Левелинг (Хргота, 64), Дудзяк (Грин, 64), Иттен (Нильсен, 46).

Предупреждения: Хуммельс, Беллингэм - Бауэр, Виллемс.

В других матчах игрового дня "Лейпциг", не смог удержать гостевую победу над "Аугсбургом" (1:1), "Байер" дома сыграл вничью с "Хоффенхаймом" (2:2), ведя в счете 2:0, а "Фрайбург" на выезде поделил очки с "Унионом" (0:0).

В турнирной таблице чемпионата "Боруссия" занимает 2-е место, набрав 34 очка в 16 матчах. "Байер" идет на 3-м месте (28 очков), "Хоффенхайм" - на 4-м (27), "Фрайбург" - на 5-м (26), "Лейпциг" - на 9-м (22), "Аугсбург" - на 16-м (17), "Гройтер Фюрт" - на 18-м (4).