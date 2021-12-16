Подарки на Новый год: вещи, которым всегда будут рады
Выбрать подарок на Новый год не всегда просто. Однако некоторые подарки будут уместны практически в любой ситуации. Они не стоят больших денег, но смогут порадовать друзей и близких, сообщает Профиль.
Все, что имеет обыкновение заканчиваться
Один из самых универсальных вариантов – подарить то, чем пользуются все. Это может быть хороший кофе, мыло ручной работы с приятным запахом. Главное – красиво и правильно преподнести такой подарок.
Хороший текстиль нейтральных оттенков
Пушистые полотенца хорошего качества всегда будут к месту. Также подойдут кашемировый плед и другой универсальный текстиль.
Оригинальные мелочи для сервировки
Оригинальные мелочи для сервировки порадуют практически каждого человека. Это может быть подставка-этажерка под закуски, элегантная ложка для кофе.
Бокалы
Бокалы – еще один универсальный подарок. Их можно смело дарить, так как этой вещью пользуются практически все.
Свечи
Свечи можно выбрать лаконичные, минималистичных форм и нейтральных цветов. Этот подарок может служить отличным интерьерным аксессуаром, который создаст дополнительный уют.