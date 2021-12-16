Подарки на Новый год: вещи, которым всегда будут рады

Выбрать подарок на Новый год не всегда просто. Однако некоторые подарки будут уместны практически в любой ситуации. Они не стоят больших денег, но смогут порадовать друзей и близких, сообщает Профиль.

Все, что имеет обыкновение заканчиваться

Один из самых универсальных вариантов – подарить то, чем пользуются все. Это может быть хороший кофе, мыло ручной работы с приятным запахом. Главное – красиво и правильно преподнести такой подарок.

Хороший текстиль нейтральных оттенков

Пушистые полотенца хорошего качества всегда будут к месту. Также подойдут кашемировый плед и другой универсальный текстиль.

Оригинальные мелочи для сервировки

Оригинальные мелочи для сервировки порадуют практически каждого человека. Это может быть подставка-этажерка под закуски, элегантная ложка для кофе.

Бокалы

Бокалы – еще один универсальный подарок. Их можно смело дарить, так как этой вещью пользуются практически все.

Свечи

Свечи можно выбрать лаконичные, минималистичных форм и нейтральных цветов. Этот подарок может служить отличным интерьерным аксессуаром, который создаст дополнительный уют.