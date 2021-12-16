Кличко доверяют больше, чем Зеленскому - опрос

Мэру Киева Виталию Кличко доверяет 51% опрошенных жителей, говорится в результатах опроса Социологической группы "Рейтинг". Не доверяют городскому голове 48% опрошенных, сообщает Зеркало недели.

В то же время президенту Владимиру Зеленскому доверяют 39% киевлян. Не доверяют главе государства 59% респондентов. Еще 33% жителей столицы выразили доверие пятому президенту Петру Порошенко, не доверяют ему 66% горожан.

О доверии к экс-спикеру парламента Дмитрию Разумкову рассказали 31% респондентов. Не доверяют ему 44% жителей города. Сергею Притуле также доверяют 31% жителей Киева, не доверяют – 49%. Не знают, кто такой Притула 10% респондентов, столько же киевлян затруднялись ответить на вопрос.

Опрос был проведен 10-12 декабря среди жителей Киева от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Всего было опрошено 2000 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.