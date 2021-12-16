SkyUp запустил новый рейс из Одессы

Украинский лоукостер SkyUp 15 декабря выполнил первый рейс из Одессы в Тель-Авив. Время полета составило 2,5 часа, рейс будут выполнять раз в неделю, сообщает ЦТС.

Сейчас самолет летает по средам, а уже с 27 марта 2022 года рейс будет выполняться по понедельникам. Больше того, с 27 мая он может летать по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

На борту пассажирам предлагают специальное меню Kosher Chicken SkyBox. Оно соответствует требованиям кашрута.

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Отметим, что помимо рейса из Одессы, авиакомпания летает в Тель-Авив еще из Киева. Туда самолеты летают каждые вторник, среду, четверг и воскресенье.

Весной SkyUp собирается открыть маршруты из Львова и Харькова.