Hyundai представил компактного робота на колесах

Hyundai представил необычную компактную тележку, которую назвали Mobile Eccentric Droid (MobED). Новая платформа разработана для использования в самых разных сферах. Благодаря изменяемой колесной базе одна машинка может выполнять несколько задач, сообщает РБК-Украина.

MobED состоит из плоской прямоугольной платформы, на которой можно разместить различные инструменты, и четырех больших 12-дюймовых колес. Платформа также оснащена независимой подвеской всех колес, которая позволяет самой платформе постоянно находиться в горизонтальном положении, или под заданным углом.

Hyundai предвидит, что MobED будет полезен для служб доставки и съемочных групп. Новый продукт корейского автопроизводителя даже может служить базой кресел для людей с ограниченными физическими возможностями.

При длине 67 см, ширине 60 см и высоте в 33 см, MobED весит 50 кг и оснащен тяговой батареей емкостью 2 кВт·ч. Колесная база новинки может изменяться в диапазоне 45-65 см. Максимальная скорость MobED составляет 30 км/ч. Hyundai обещает, что шасси сможет работать несколько часов без подзарядки. MobED покажут публике на выставке CES 2022, которая состоится 5-8 января 2022 года в Лас-Вегасе.