Под КГГА митингуют инвесторы банка "Аркада"

В Киеве возле здания КГГА в четверг, 16 декабря, на митинг собрались вкладчики банка Аркада, сообщает Корреспондент.

"Инвесторы недостроев Акарды требуют от депутатов городского совета поддержать решение, которое касается договоров аренды земли на Осокорках, необходимой для покрытия дефицита средств", - говорится в сообщении на Facebook-странице Arkada Investors.

По информации организаторов, участники акции отстаивают право дальнейшей аренды земельных участков жилых массивов Осокорки-Центральные для достройки жилых домов.

Митингующие пытались перекрыть Крещатик, но полиция не позволила им это сделать.