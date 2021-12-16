Под КГГА митингуют инвесторы банка "Аркада"
В Киеве возле здания КГГА в четверг, 16 декабря, на митинг собрались вкладчики банка Аркада, сообщает Корреспондент.
"Инвесторы недостроев Акарды требуют от депутатов городского совета поддержать решение, которое касается договоров аренды земли на Осокорках, необходимой для покрытия дефицита средств", - говорится в сообщении на Facebook-странице Arkada Investors.
По информации организаторов, участники акции отстаивают право дальнейшей аренды земельных участков жилых массивов Осокорки-Центральные для достройки жилых домов.
Митингующие пытались перекрыть Крещатик, но полиция не позволила им это сделать.