Суд РФ впервые признал присутствие российских войск на Донбассе

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону впервые официально признал присутствие Вооруженных сил РФ на Донбассе, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют материалы дела о коррупции при поставках продовольствия российским военным, которые несут боевое дежурство в ОРДЛО.

На случайное признание оккупантов обратил внимание украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Фигурант снабжал продовольствие российских военных, расположенным на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Едва не сорвал в мае-ноябре 2019 года поставки продовольствия российским солдатам, которые находились "на боевом дежурстве" на оккупированной части Украины. Попытался закрыть свои факапы взятками. Не вышло. Но еще больший факап совершил судья Кировского суда Ростова. Все это внес в официальный документ. Выложил его в публичный доступ", — сообщил он у себя в Telegram-канале.

При этом Цаплиенко прогнозирует, что теперь российские власти поспешат "исправить" разоблачительный для них приговор.