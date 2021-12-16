Зеленский назвал задачи на следующий год

Президент Украины Владимир Зеленский в колонке "Мир впереди 2022" заявил, что считает начало работы антиолигархического закона одним из важнейших событий грядущего года, сообщает Новое время.

"В мае 2022 года появится максимально четкая красная линия – для тех, кто считает еще с 90-х годов, что государство – это их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон. Это самый мощный шаг для детенизации экономических и политических отношений в Украине" , — сказал глава государства.

В колонке Зеленский пригрозил олигархам, что он "не будет прощать" им "заговоры и схемы".

"Этот шаг уже сделан, и обратно его не отыграть, что бы ни старались сделать господа олигархи. Можете объединяться в бизнесе, но никаких заговоров и схем, чтобы "слить" государство, никто вам больше не простит. И покупать политиков, чтобы выбивать себе экономические привилегии, у вас больше не получится. Закон один для всех" , — сказал президент, недавно перешедший в открытое противостояние с бизнесменом, самым богатым украинцем Ринатом Ахметовым.

Другими ключевыми событиями и задачами на 2022 год Зеленский назвал продолжение кампании по вакцинации, а также судебную и инфраструктурную реформы.