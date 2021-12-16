Россия подтолкнула Украину к НАТО в 2014 году – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что действия РФ стали катализатором евроатлантических устремлений Украины и подчеркнул, что именно агрессия РФ против Украины в 2014 году повлекла существенный рост количества сторонников вступления в НАТО среди украинцев, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг.

"Самая активная стадия этого желания (вступления в НАТО среди украинцев – ред) и самый большой процент людей, которые поддерживают это членство в НАТО в Украине появился именно после начала войны в 2014 году и оккупации Россией полуострова Крым… После 2014 года, после начала войны я считаю, что в принципе Россия подтолкнула Украину в НАТО. Я в принципе считаю, что сегодня Россия, именно она прокладывает тот трудный путь Украины в НАТО" , - сказал Зеленский.

Глава государства уточнил, что до российской агрессии половина украинцев была убеждена, что у Украины дружественное окружение и любая агрессия со стороны какой-либо соседней страны исключена, однако начало боевых действий заставило их изменить свое мнение.

Президент подчеркнул, что Украина большое государство и украинская армия достаточно крепка, однако ее численность в разы меньше, чем численность армии РФ, которая является "одной из самых мощных армий".