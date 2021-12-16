Спецэффекты на уровне "Аватара": Вера Брежнева в новом в клипе

Популярная украинская певица Вера Брежнева презентовала клип на недавний трек "Тихо", в котором предстала в белье. Песня вошла в альбом артистки под названием V, сообщает Обозреватель.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Брежневой. В ролике певица прямо из постели прилетает на космическом корабле на необитаемую планету. Главная героиня клипа остается в одиночестве, наедине со своими мыслями. Вокруг нее происходит волшебство, которое увлекает певицу, но она не забывает о своих чувствах, которые остались на Земле.

Обложка клипа. Источник: Пресс-служба певицы

На кадрах показано, как Вера встает из постели в одном белье, а после попадает в космос в скафандре и летит на неизведанную планету.

Вера Брежнева в белье. Источник: Скриншот клипа на YouTube-канале певицы

Вера Брежнева в скафандре. Источник: Скриншот клипа на YouTube-канале певицы

Вера Брежнева в космосе. Источник: Скриншот клипа на YouTube-канале певицы

Отметим, что на художественное оформление павильона потратили десятки часов, чтобы воссоздать космическую реальность, а съемки заняли около 25 часов. То самое волшебство в конце клипа было сделано с помощью CGI-графики.

Вера Брежнева на необитаемой планете . Источник: Скриншот клипа на YouTube-канале певицы

Вера Брежнева на необитаемой планете . Источник: Скриншот клипа на YouTube-канале певицы

К слову, режиссером клипа выступил Сергей Солодкий, а идея принадлежит Константину Меладзе и Вере Брежневой.