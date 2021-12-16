Генсек НАТО и Зеленский обсудили новую стратегическую концепцию Альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг, 16 декабря, обсудил новую стратегическую концепцию Альянса. Об этом он рассказал на совместном брифинге, сообщает Корреспондент.

"Мы решили сделать новую стратегическую концепцию, которая будет согласована на саммите НАТО в Мадриде в следующем году. Важна истина, которая изменилась, это поведение России" , - сказал Столтенберг.

Он рассчитывает, что в ней будет сделан вывод о необходимости работать с такими партнерами как Украина.

"И Украина сама должна определить свой путь. Мы считаем, что мы гораздо крепче вместе" , - отметил он.

"Поддержка НАТО Украины - не угроза для России. Украина имеет право выбирать собственные меры по обеспечению безопасности, это фундаментальный принцип европейской безопасности. Решение о присоединении Украины к НАТО будет принято только Украиной и 30 союзниками по НАТО" , - сказал Столтенберг.

"Агрессором является Россия. Россия применила военную силу против Украины, незаконно аннексировав часть Украины, Крым, в 2014 году, и продолжает дестабилизировать Восточную Украину. Сейчас мы видим значительное, сильное наращивание военного потенциала в и вокруг Украины войсками, вооруженными подразделениями, боевыми танками, большим количеством передового оборудования, что абсолютно неоправданно и подрывает безопасность Украины и безопасность Европы. Так что это Россия должна изменить поведение, Россия должна изменить курс" , - сказал Столтенберг.

Он заверил, что НАТО не пойдет на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь.

"Мы не пойдем на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь, мы не пойдем на компромисс относительно права НАТО защищать и оборонять всех союзников по НАТО и компромисс относительно того, что НАТО имеет партнерство с Украиной, которое важно для Украины как суверенной нации и НАТО как альянса 30 демократий, который имеет право тесно сотрудничать с близким партерном, как Украина. Наше сотрудничество с Украиной оборонное, это вовсе не угроза для России" , - отметил генсек.

При этом он заявил о необходимости диалога России и НАТО.

"Хотим пригласить Москву на совещание НАТО-Россия. Диалог нужен" , - заявил Столтенберг.

В свою очередь, Зеленский призвал НАТО не поддаваться на требования России по членству Украины.

"Ценим, что в брюссельском коммюнике подтверждено право Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без внешнего вмешательства. Я благодарен вам, господин Столтенберг, за четкий сигнал членства Украины в НАТО. Это точно не должен быть выбор какой-то страны в любой части мира. Надеюсь, что и дальше страны Альянса будут выходить из этой позиции, не подаваясь на угрозы и красные линии, которые рисуют другие стороны" , – сказал Зеленский.

Он отметил, что в случае полномасштабной войны со стороны России НАТО не должно Украине ничего.

"Если будет полномасштабная война, то мы понимаем количество жертв, миллионы жертв, потому мы этого не хотим, как любая цивилизованная страна. Если может быть эскалация, про которую все говорят, и иногда соседи пугают государства Европейского Союза и Украину, пытаются это делать, то это выглядит провокационно и небезопасно. Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего. НАТО, если не выстоит украинская армия, должно всем своим странам, потому что НАТО бережет именно страны-члены НАТО. А форпост сегодня Украина, которая не является членом НАТО" , - заявил Зеленский.

Он отметил, что именно Россия своими действиями подтолкнула Украину к стремлению вступить в НАТО.

"На протяжении многих лет Украина видит себя в альянсе безопасности. После 2014 года, после начала войны, я считаю, что именно Россия подтолкнула Украину к НАТО" , - заявил он.

Кроме того, Зеленский заявил, что в НАТО пока не пришли к единой позиции в вопросе военной помощи Украины.

"Как вы понимаете, объединенной позиции касательно вступления Украины в НАТО среди 30 стран пока что нет, но большинство стран нас поддерживают. И точно так же нет объединенной позиции среди государств касательно военной помощи. Особенно в таких контрактах (о поставке оружия). Тем не менее, я здесь чувствую полную поддержку генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов" , - сказал он.

Также президент Украины рассчитывает на вовлечение НАТО во взаимодействие в регионе Черного и Азовского морей.

"Украина является надежным партнером Альянса, который стремится углублять наше взаимодействие. В связи с этим мы обсудили взаимодействие и сотрудничество в регионе Черного и Азовского морей. Украина инициировала переговорный процесс по партнерству в Черноморском регионе для повышения мероприятий по доверию, увеличению количества учений и мер по подготовке. Надеемся, что эта инициатива найдет отклик у наших партнеров, поскольку стабильность в Черноморском регионе – это наш общий интерес" , - сказал он.

Также, по его словам, в ходе встречи с генсеком НАТО были предметно обсуждены направления по взаимодействию и участию Украины в миссиях под эгидой Альянса, привлечение Украины к силам реагирования и военным учениям НАТО.