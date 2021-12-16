Ясности пока нет - Песков о возможном диалоге Зеленского и Путина

Ясности по возможным контактам президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, потому что трудно увязать вопросы отношений между Москвой и Киевом с реализацией проекта газопровода "Северный поток 2". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова Зеленского о том, что он "благодаря такому инструменту ("Северному потоку 2") мог бы организовать встречу с президентом России".

В свою очередь Песков заявил, что "пока ясности нет" по возможному контакту двух президентов.

"У моего коллеги Козака (замглавы администрации президента России Дмитрия Козака - ИФ) бывают контакты с руководством Офиса президента Украины, и по-прежнему нет четкой ясности о возможной повестке дня таких контактов, потому что трудно увязать вопросы двусторонних российско-украинских отношений с международным важным экономическим проектом "Северный поток 2". И о возможных решениях, на которые имеется в виду выйти по итогам таких контактов, — такого понимания пока не вызрело", — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что "президент Путин остается открытым для диалога, и мы заинтересованы в таком диалоге" .