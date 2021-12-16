Признаки и симптомы травмы глаза

Травмы глаз могут иметь серьезные последствия и даже привести к слепоте, но большинство из них можно предотвратить, сообщает Профиль.

Выявить травму глаза не всегда легко, особенно у ребенка. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы заметили любой из этих признаков или симптомов:

боль, проблемы с открытием глаза или со зрением;

поврежденное веко;

нарушенная подвижность глаз;

необычный размер или форма зрачка;

кровь.

При травме глаза как можно скорее обратитесь за медицинской помощью к офтальмологу или другому врачу, даже если травма кажется незначительной. Несвоевременное оказание помощи может привести к необратимой потере зрения.

Кроме того, примите простые меры, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Такие как: