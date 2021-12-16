Признаки и симптомы травмы глаза

Признаки и симптомы травмы глаза
Фото: Рixabay

Травмы глаз могут иметь серьезные последствия и даже привести к слепоте, но большинство из них можно предотвратить, сообщает Профиль.

Выявить травму глаза не всегда легко, особенно у ребенка. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы заметили любой из этих признаков или симптомов:

  • боль, проблемы с открытием глаза или со зрением;
  • поврежденное веко;
  • нарушенная подвижность глаз;
  • необычный размер или форма зрачка;
  • кровь.

При травме глаза как можно скорее обратитесь за медицинской помощью к офтальмологу или другому врачу, даже если травма кажется незначительной. Несвоевременное оказание помощи может привести к необратимой потере зрения.

Кроме того, примите простые меры, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Такие как:

  • не трогайте глаза, не надавливайте на них;
  • не пытайтесь удалить предмет, который кажется застрявшим в глазу;
  • не наносите на глаза мазь или лекарства без рекомендации врача;
  • промойте все химические вещества, которые могли попасть в глаз, большим количеством чистой воды.

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