Признаки и симптомы травмы глаза
Травмы глаз могут иметь серьезные последствия и даже привести к слепоте, но большинство из них можно предотвратить, сообщает Профиль.
Выявить травму глаза не всегда легко, особенно у ребенка. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы заметили любой из этих признаков или симптомов:
- боль, проблемы с открытием глаза или со зрением;
- поврежденное веко;
- нарушенная подвижность глаз;
- необычный размер или форма зрачка;
- кровь.
При травме глаза как можно скорее обратитесь за медицинской помощью к офтальмологу или другому врачу, даже если травма кажется незначительной. Несвоевременное оказание помощи может привести к необратимой потере зрения.
Кроме того, примите простые меры, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Такие как:
- не трогайте глаза, не надавливайте на них;
- не пытайтесь удалить предмет, который кажется застрявшим в глазу;
- не наносите на глаза мазь или лекарства без рекомендации врача;
- промойте все химические вещества, которые могли попасть в глаз, большим количеством чистой воды.