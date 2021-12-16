Apple теряет позиции на рынке беспроводных наушников

Хотя Apple уверенно лидирует в некоторых рыночных сегментах бытовой электроники, продажи компанией беспроводных наушников заметно снизились в сравнении с прошлым годом, упав в 3 квартале на 33,7 %, сообщает 3Dnews.

Единственным из крупных игроков, демонстрирующих устойчивый рост в этой сфере, является компания Samsung, за год получившая дополнительные 12,7 %.

Согласно статистике консалтинговой компании Canalys, продажи беспроводных наушников Apple (включая модели серии Beats) упали с 26,8 млн экземпляров в 3-м квартале 2020 года (37,6 % рынка) до 17,8 млн (24,6 %) в 3-м квартале 2021 года. Samsung, наоборот, нарастила присутствие в TWS-сегменте. Если в прошлом году в отчётном периоде она продала 7,7 млн пар наушников (10,8 %), то в этом — 8,7 млн или 12,0 %. Третье место занимает компания Xiaomi, как и Apple, утратившая позиции. С июля по сентябрь этого года она продала 4,9 млн пар беспроводных наушников (6,8 %) против 6,3 млн (8,8 %) годом ранее.

Прочие бренды не удержали в текущем году и по 5 % рынка, причём четвёртое и пятое места в рейтинге занимают индийский boAt и китайский Edifier — при этом оба демонстрируют взрывной рост благодаря весьма умеренным ценам. Рекордсменом по темпам роста является boAt — в 3 квартале бренд продал на 220,5 % больше наушников, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Источник: Canalys

Хотя о планах Samsung на рынке беспроводных моделей подробные сведения отсутствуют, известно, что компания, возможно, пойдёт собственным путём. Не так давно она патентовала решения для аудиосегмента, связанные со здравоохранением: возможностью регистрации сердечного ритма, уровня насыщения крови кислородом и даже кровяного давления — в период пандемии не исключено, что такие возможности будут пользоваться повышенным спросом.