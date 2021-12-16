Украина получит от Израиля полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca через программу поддержки COVAX. ﻿Об этом, со ссылкой на посольство Израиля в Украине, сообщает Деловая столица.

"Мы рады, что имеем возможность помочь Украине в борьбе с COVID-19. Через 10 дней мы будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, и этот жест является символом крепких связей и дружбы, которые существуют между Израилем и Украиной" , — отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.