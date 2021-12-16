Усик и Ломаченко поднялись в рейтинге лучших боксеров планеты

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поднялись в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии ESPN, сообщает УНИАН.

Ломаченко после победы над Ричардом Комми поднялся с 9-й на 8-ю строчку. Его кум Усик расположился на 4-й позиции, опередив Тайсона Фьюри. Александр оказался лучшим среди супертяжеловесов.

Топ-10 рейтинга Р4Р по версии ESPN

1. Сауль Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Наойя Инуэ

4. Александр Усик

5. Тайсон Фьюри

6. Эррол Спенс

7. Джош Тейлор

8. Василий Ломаченко

9. Хуан Франциско Эстрада

10. Джервонта Дэвис / Джордж Камбосос