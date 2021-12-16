Буданов подтвердил, что живет в доме Гогилашвили
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов действительно живет в одном доме с уволенным замминистра МВД Александром Гогилашвили. Об этом глава разведки сообщил в комментарии Bihus.info.
"Я там не живу, а временно проживаю, поскольку сейчас в моей квартире делается ремонт. А Гогилашвили - мой друг, я этого никогда не скрывал. И он предложил мне на определенный период пожить у меня", - заявил Буданов.
По словам Буданова, официально особняк арендует жена Гогилашвили Мария Левченко. Также он заявил, что знает владельца дома Стрелковского, которого обвиняют "обнале".
"Мне известно это лицо. Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Однако это лицо связывали с незаконным оборотом наличных денег. Обнал", – сказал Буданов.