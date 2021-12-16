Буданов подтвердил, что живет в доме Гогилашвили

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов действительно живет в одном доме с уволенным замминистра МВД Александром Гогилашвили. Об этом глава разведки сообщил в комментарии Bihus.info﻿.

"Я там не живу, а временно проживаю, поскольку сейчас в моей квартире делается ремонт. А Гогилашвили - мой друг, я этого никогда не скрывал. И он предложил мне на определенный период пожить у меня", - заявил Буданов.

По словам Буданова, официально особняк арендует жена Гогилашвили Мария Левченко. Также он заявил, что знает владельца дома Стрелковского, которого обвиняют "обнале".