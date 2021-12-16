Мокрый снег и дожди: прогноз на 17 декабря

В пятницу, 17 декабря, в Украине прогнозируют мокрый снег и дожди. Температура воздуха будет колебаться от мороза до плюсовых показателей.﻿ Об этом сообщила﻿ синоптик Наталья Диденко.

Узнайте погоду в вашем городе:

    На территории Украины прогнозируют периодически мокрый снег, а южной части и на юго-востоке с дождем.

    Ветер северный, северо-западный, умеренный. В западных областях ожидается штормовой ветер.

    Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах от 1 мороза до 3 тепла.

    В Киеве﻿ 17 декабря также мокрый снег. Столбики термометров покажут около 0...+3 градусов.

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