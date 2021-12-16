Мокрый снег и дожди: прогноз на 17 декабря
В пятницу, 17 декабря, в Украине прогнозируют мокрый снег и дожди. Температура воздуха будет колебаться от мороза до плюсовых показателей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
На территории Украины прогнозируют периодически мокрый снег, а южной части и на юго-востоке с дождем.
Ветер северный, северо-западный, умеренный. В западных областях ожидается штормовой ветер.
Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах от 1 мороза до 3 тепла.
В Киеве 17 декабря также мокрый снег. Столбики термометров покажут около 0...+3 градусов.