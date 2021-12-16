Убираем второй подбородок за 5 минут: особенная тренировка

Зачастую причиной появления второго подбородка у женщин является либо генетика, либо слабая мускулатура лица и шеи. Мышцы просто не достаточно поддерживают кожу, создающую неэстетичные складки, сообщает Анита Луценко.

Мышцы лица тоже нужно тренировать. Как подтянуть подбородок? Массаж и тренировки лучшие упражнения для идеального овала лица.

Для профилактики упражнения нужно делать три раза в неделю, а если проблема уже начала проявляться, можно делать упражнения для лица - каждый день, с утра или перед сном. Смотрите видео до конца и все узнаете!