Арахамия рассказал версию Порошенко о выходке в "Раде"

Народный депутат от "Евросолидарности" Петр Порошенко пояснил, что не "врывался" в прямой эфир телеканала "Рада", а помогал какой-то женщине пройти в туалетную комнату.﻿ Об этом на брифинге, рассказывая о совещании относительно работы телеканала "Рада", заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает УНИАН.

Арахамия обвинил Порошенко во лжи.

По словам Арахамии, "он на совещании сказал, что пропускал в туалет какую-то женщину, а на самом деле он зашел и кричал что-то там" .

Арахамия якобы пересказал слова Порошенко, что, мол, "он просто шел мимо, и увидел женщину, которая не могла пройти в туалет" , и помог ей.

В то же время, Арахамия подчеркнул, что это не соответствует действительности, поскольку на записях телеканала "Рада" видно, что Порошенко зашел в студию, в которой велся прямой эфир, и что-то там кричал.

В свою очередь, в комментарии журналистам Порошенко отметил, что оборудованную на втором этаже здания парламента "непонятную конструкцию" он не считает студией.

По его словам, было нарушено решение парламента, которое касается порядка освещения работы ВР, которое не предусматривает никаких новых форматов и создания так называемой "студии" в кулуарах.

Депутат также отметил, что во время, когда действует решение парламента о разгосударствлении государственных СМИ, во время войны из госбюджета выделяется почти полмиллиарда гривен на телеканал, который является государственным и который хотят сделать пропагандистским.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала "Рада", где состоялась словесная перепалка с народным депутатом Украины Даниилом Гетманцевым (фракция "Слуга народа").