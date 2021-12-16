Пенсии в Польше и в Украине: кто получит достойные выплаты

В Польше, куда ежегодно тысячи украинцев уезжают на заработки, в несколько раз выше пенсии, чем в Украине. Если наши соотечественники получают, минимально, 1934 грн, то поляки – 7693 грн, что больше почти на 75%, сообщает Сегодня.

За счет чего в Польше такие пенсии и сколько платят украинцам – далее в материале.

Что в Польше?

В Польше более 20% населения – пенсионеры, а именно 7,8 млн пожилых людей. Там женщины уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины в 65. Чтобы получать выплаты, нужно 20 и 25 лет стажа соответственно.

Там минимальная пенсия составляет 46,15% от минимальной зарплаты и составляет около 1158 злотых (7693 грн), а средняя - 45,5% от средней зарплаты – 2372 злотых (15 758 грн)

Размер пенсии=размер взносов на пенсионное обеспечение (с учетом индекации) / средняя длина жизни в пенсионном возрасте (в месяцах).

В Польше пенсии выплачивает Заведение социального страхования (ZUS) преимущественно за средства соответствующего фонда, собирающего взносы (FUS). Такие взносы составляют 19,52% от зарплаты Их работодатель и работник платят пополам.

В стране существуют две модели выплат пенсий:

для рожденных до 1949 года: они получают обычные солидарные пенсии . Согласно ей средства, перечисляемые предприятиями и застрахованными лицами в пенсионный орган, сразу же выплачиваются нынешним пенсионерам;

. Согласно ей средства, перечисляемые предприятиями и застрахованными лицами в пенсионный орган, сразу же выплачиваются нынешним пенсионерам; для родившихся после 1949-го. Здесь уже размер пенсии зависит от размера взносов. Кроме того, поляки сами могут выбрать куда направить взносы. Они могут поступать на личный счет в ZUS, или 7,3% взноса можно направить на счет лица в Открытые пенсионные фонды, возникшие в результате пенсионной реформы.

Второй вариант похож на накопительные пенсии, которые уже начали тестировать в Украине. Туда попадает 2,92% пенсионных взносов. Хотя еще 20 лет, когда провели пенсионную реформу, в эти фонды шло 7,3% налога. Отметим, что там отчисляют долю вкладов людей, рожденных после 1968 года.

Интересно, что у Польши возник дефицит Открытых пенсионных фондов. Эксперты прогнозируют, что уже к 2025-му годовой дефицит фонда может составить 77 млрд злотых. Поэтому уже в 2022 году в стране намерены провести реформу и ликвидировать открытые пенсионные фонды.

Эта реформа должна упорядочить пенсионную систему, а более 15,5 млн поляков, имеющих там взносы, смогут перевести деньги на индивидуальный пенсионный счет, или же перейти на солидарную систему. Поляки уже обвиняют власти, что такой реформой они хотят найти дополнительное финансирование госбюджета, ведь при переходе в ИПР 15% суммы каждого взноса заберет государство в качестве комиссии.

Отметим, что иностранцы также могут получить пенсию в Польше. Для этого нужно подтвердить, что человек действительно работал в этой стране и имеет на нее право, так как платил налоги.

Что в Украине?

В Украине сейчас действует только солидарная пенсионная система, однако власти уже разработали накопительную систему. Сейчас система тестируется, а власти разрабатывают четкие правила накопления для работодателей и будущих пенсионеров.

А с 1 декабря в связи с ростом прожиточного минимума и минимальной зарплаты для украинцев выросли и пенсии. Теперь минимальная пенсия составляет – 1934 грн, а максимальная – 19 340 грн.

Пенсия по возрасту для мужчин 65 лет и женщин 60 лет – не менее 2600 грн. Но для этого важно достичь для женщин 30 лет стажа, а для мужчин – 35 лет. В настоящее время такие пенсионеры получают – 2400 грн.

"Для выхода на пенсию в 2020 году по достижении мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет 6 месяцев (лишь для женщин, рожденных до 31 марта 1961 года) требуется страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом необходим для назначения пенсии по возрасту страховой стаж будет постепенно расти, и в 2028 году составит 35 лет" , – объяснили в ПФУ.

Пенсия в Украине= средняя зарплата за три прошлых года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%

Также пенсионерам принадлежат надбавки к пенсии, которые также могут его значительно повысить. Например, ветеранам войны или людям с инвалидностью. А еще существуют доплаты за возраст.

Однако, несмотря на реформы украинской пенсионной системы, сейчас в Польше значительно выше пенсии. Кроме того, соотношение размера пенсии и расходов гораздо ниже, поляки меньше тратят на свои нужды за счет комфортных цен.

Средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия в Украине – с 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).