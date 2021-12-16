Самолеты во Львов отменяют: перечень рейсов

Международный аэропорт "Львов" предупредил об изменениях в расписании авиарейсов в связи с низкой видимостью. Отмечается, что рейсы компании Pegasus Стамбул – Львов; Львов - Стамбул - на сегодняшний день отменены.

Как сообщила пресс-служба в Facebook, информация постоянно обновляется.

Так, рейс авиакомпании Ryanair 3120 Краков – Львов – не вылетел из Кракова во Львов. Пассажирам предоставляется питание.

Рейс авиакомпании WizzAir 4485 Лондон – Львов – сел в Кошице.

Рейс авиакомпании Air Ocean Airlines 201 Киев – Львов задерживается до 14:00. Соответственно, рейс авиакомпании Air Ocean Airlines 401 по маршруту Львов – Харьков задерживается до 15.45.

Рейс авиакомпании Ryanair 3121 Львов-Краков приземлился в Борисполе.

Рейс 3280 авиакомпании Ryanair Рига – Львов вернулся в Ригу. Пассажиры будут доставлены из Киева во Львов автобусом.

Рейс 3448 Марса – Алам – Львов полетел на запасной в Борисполь.

Рейсы авиакомпании Роза Ветров Киев – Львов; Львов – Киев 161/162 будут объединены с рейсами 163/164, для их перевозки авиакомпания привлечет большой самолет – Airbus 321. Планируемый вылет во Львов в 16.45, а вылет из Львова в Киев в 17.35.