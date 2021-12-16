General Motors показал свой третий электрический пикап

Американский концерн General Motors планирует расширить ассортимент предлагаемых электрических пикапов. После дебюта модели Hummer и анонсированного ранее Chevrolet Silverado подразделение GMC показало первые тизеры Sierra Denali EV.﻿, сообщает Обозреватель.

Роскошный электрический пикап, который должен быть представлен в следующем году, будет отличаться уникальным дизайном, имеющим мало общего с обновленной Sierra 2022 года.

2022 GMC Sierra AT4X и Sierra Denali Ultimate. Источник: General Motors

Новинка получит закрытую облицовку со светодиодной окантовкой и подсветкой фирменного значка GMC. Дополняют образ стильные Г-образные LED-фары. Машина получила угловатые формы и дизайн в стиле tecno.

Новинка будет построена на перспективной платформе Ultium и будет производиться вместе с GMC Hummer EV на заводе Factory Zero. Предполагается, что новинка будет предлагаться с двумя- или тремя моторами на выбор. В зависимости от версии силовой агрегат будет развивать 634, 842 или 1000 л.с. В топовом исполнении запас хода будет достигать порядка 563 км. Электрический пикап GMC Sierra первоначально будет представлен в дорогом исполнении Denali, но в будущем появятся более доступные версии.