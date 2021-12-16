С Кивы начали взимать "жомовый миллион"

Исполнительная служба начала взимать с Ильи Кивы средства в сумме более 1,2 млн грн, которые он якобы заработал на сдаче в аренду жомовой ямы в Полтавской области. В связи с этим народный депутат от ОПЗЖ находится в Едином реестре должников, сообщает Бигус.инфо.

Исполнительное производство по взысканию в Илье Кивы "жомового миллиона" в доход государства зарегистрировано 13 декабря. Его также можно найти в Автоматизированной системе исполнительного производства.

В связи с этим народного депутата от ОПЗЖ внесли также в Единый реестр должников. Если Илья Кива не погасит долг добровольно, с него начнут взимать эти средства в принудительном порядке.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив, который подавал в суд иск о конфискации у Кивы этих средств, подтвердил Bihus.Info, что речь идет именно об этом взыскании.

"Да, мы обратились в исполнительную службу для взыскания этой суммы, когда решение суда вступило в законную силу. Мы обратились в Печерский отдел исполнительной службы – по месту работы народного депутата", – сказал Денис Демкив.

Напомним, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 27 октября признала "жомовой миллион" Кивы необоснованными активами и подтвердила решение первой инстанции, свыше 1,2 млн грн подлежат конфискации в доход государства. Это первый в истории Украины иск о конфискации необоснованных активов.

Илья Кива обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, однако решение апелляции ВАКСа вступило в законную силу в день его принятия.

Прокурор САП Денис Демкив в интервью рассказал, что основанием для подачи этого иска было журналистское расследование, опубликованное редакцией Bihus.Info в 2020 году.

В упомянутом расследовании говорилось, что народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива задекларировал свыше миллиона гривен, якобы заработав их сдачей в аренду жомовую яму в Полтавской области. В дальнейшем выяснилось, что предприятие ООО "Компания Сиквел", якобы платившее Киви за эту аренду, может быть частью конвертационного центра.