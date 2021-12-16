ЕС готовит новый набор санкций против России

Европейский союз работает над новым пакетом санкций против России, этот вопрос обсудят на саммите в четверг, 16 декабря, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

"Я не могу этого сказать (какие именно санкции), мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций" , - сказал он.

При этом Боррель уверен, что страны ЕС смогут достичь консенсуса по этому вопросу.