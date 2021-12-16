Видеохостинг YouTube заблокировал новый канал Russia Today (RT DE — RT auf Sendung). Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке, сообщает Лента.ру.

Сообщается, что на канале шла прямая трансляция эфира. Причины блокировки в настоящий момент выясняются.

Немецкий канал RT DE запустился утром 16 декабря. Об этом рассказала главный редактор издания Маргарита Симоньян.

В день запуска в студию канала приехала также официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сегодня телеканал RT начал вещание на немецком языке. Приехала поздравить и поговорить о российско-германских отношениях» , — написала она в своем Telegram.

28 сентября YouTube заблокировал два немецких канала RT. Главный редактор издания Маргарита Симоньян отметила, что оба канала удалены без возможности восстановления. На следующий день Роскомнадзор направил обращение в Google с требованием вернуть удаленные каналы.

Сообщалось, что, если видеохостинг не восстановит доступ к этим страницам, ему может грозить блокировка на территории России.