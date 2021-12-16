YouTube заблокировал новый канал Russia Today
Видеохостинг YouTube заблокировал новый канал Russia Today (RT DE — RT auf Sendung). Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке, сообщает Лента.ру.
Сообщается, что на канале шла прямая трансляция эфира. Причины блокировки в настоящий момент выясняются.
Немецкий канал RT DE запустился утром 16 декабря. Об этом рассказала главный редактор издания Маргарита Симоньян.
В день запуска в студию канала приехала также официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Сегодня телеканал RT начал вещание на немецком языке. Приехала поздравить и поговорить о российско-германских отношениях», — написала она в своем Telegram.
28 сентября YouTube заблокировал два немецких канала RT. Главный редактор издания Маргарита Симоньян отметила, что оба канала удалены без возможности восстановления. На следующий день Роскомнадзор направил обращение в Google с требованием вернуть удаленные каналы.
Сообщалось, что, если видеохостинг не восстановит доступ к этим страницам, ему может грозить блокировка на территории России.